„Sternchen“-Läuferin ließ Lisa um EM-Start zittern

Einst wurden im alpinen Skiweltcup unter Abfahrern mit sehr hohen Startnummern die „Sternchen-Fahrer“ ausgelost, die dann noch vor der Nummer eins auf die Strecke durften. Und auch bei der Leichtathletik-EM in Birmingham dürfen SportlerInnen, die sich sportlich nicht qualifiziert haben, dank einer Spezialregel vorn mitlaufen. Etwas, das nun beinahe Österreichs 5000-Meter-Hoffnung Lisa Redlinger zum Verhängnis geworden wäre.