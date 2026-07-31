„Meine Frau wollte mich außer Haus haben“

Denn: Mit David Preiß trat der langjährige Trainer überraschend zurück. Der 48-Jährige will nach einer schwerwiegenden Knieverletzung wieder ganz gesund werden. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im Cup übernahm Philipp Zulechner das Trainer-Zepter. Der 36-jährige Wiener ist in der Grünen Mark kein Unbekannter. Von 2016 bis 2018 stürmte er für Sturm, ehe ein multiresistenter Keim den ehemaligen Freiburg-Legionär monatelang außer Gefecht setzte. Es ging um Leoben und Tod, ein Organversagen drohte. Zulechner konnte seine Beine nicht mehr bewegen und musste danach am Rollator wieder das Laufen lernen. Er kämpfte sich zurück, konnte seine Profi-Karriere fortsetzen.