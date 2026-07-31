Dürre in Thailand
Beliebte Ferieninsel rationiert Wasserversorgung
Nicht nur europäische Länder wie Spanien, Frankreich und Österreich kämpfen derzeit mit Trockenheit. Auch auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui hält die Dürre an. Die Behörden haben inzwischen die Wasserversorgung rationiert.
Die Stauseen der Insel sind weitgehend geleert, und die Versorgung über eine Unterwasserleitung vom Festland reicht nicht aus. Deshalb wird die Wasserversorgung seit dieser Woche abwechselnd auf verschiedene Gebiete verteilt. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen wurden aufgerufen, sparsam mit dem Gut umzugehen, Vorräte anzulegen und sich auf vorübergehende Ausfälle einzustellen.
Viele Hotels und größere Betriebe kaufen nun zusätzlich Wasser, das per Tankwagen auf die Insel gebracht wird. Das thailändische Innenministerium ordnete Sofortmaßnahmen an, um die Lage zu entschärfen. So sollen die täglich durch die Unterwasserleitung gepumpte Menge erhöht und eine beschädigte Meerwasser-Entsalzungsanlage repariert werden.
2024 kam gar kein Wasser mehr aus der Leitung
Auf der Insel Koh Samui leben ungefähr 70.000 Menschen. Während der Hochsaison im Juli und August halten sich zusätzlich etwa 400.000 bis 500.000 Urlaubende und Arbeitskräfte dort auf. Die Ursachen der Wasserknappheit liegen laut dem thailändischen Tourismusrat aber nicht nur in der Dürre, sondern auch darin, dass die Infrastruktur mit dem rasanten Wachstum des Tourismus nicht Schritt gehalten hat.
Tatsächlich kämpft die bekannte Insel seit Jahren immer wieder mit Wassermangel. Während der schweren Krisen 2023 und 2024 kam in manchen Gebieten tagelang kaum oder gar kein Wasser mehr aus der Leitung. Im Juli und August ist das Wetter meist trocken und sonnig – anders als in Urlaubszielen wie Phuket, wo die Regenzeit viele Menschen abschreckt.
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