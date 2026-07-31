Beliebte Ferieninsel rationiert Wasserversorgung

2024 kam gar kein Wasser mehr aus der Leitung

Auf der Insel Koh Samui leben ungefähr 70.000 Menschen. Während der Hochsaison im Juli und August halten sich zusätzlich etwa 400.000 bis 500.000 Urlaubende und Arbeitskräfte dort auf. Die Ursachen der Wasserknappheit liegen laut dem thailändischen Tourismusrat aber nicht nur in der Dürre, sondern auch darin, dass die Infrastruktur mit dem rasanten Wachstum des Tourismus nicht Schritt gehalten hat.