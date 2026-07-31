Gnadenloser Sommer: Hier wird es heute extrem heiß

Erstmals 41 Grad für Montag prognostiziert

Ganz im Gegenteil, am Montag muss man in Wien mit einem neuen Hitzerekord rechnen. Es werden 40 Grad prognostiziert. In Österreichs Hitze-Hotspot Bad Deutsch-Altenburg könnte das Thermometer sogar über die 41-Grad-Grenze klettern. Vorerst gab die GeoSphere Austria nicht die höchste Warnstufe aus, weil man mit einer Beruhigung am Wochenende gerechnet hatte, das könnte sich nun allerdings ändern.