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Hitzetag im Ticker

Gnadenloser Sommer: Hier wird es heute extrem heiß

Österreich
31.07.2026 09:00
Die Hitze setzt Österreich zu: Trockenheit, Waldbrandgefahr und Belastungen für die Gesundheit ...
Die Hitze setzt Österreich zu: Trockenheit, Waldbrandgefahr und Belastungen für die Gesundheit nehmen weiter zu.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN, FF Siegendorf)
Porträt von Christine Steinmetz
Porträt von Franz Hollauf
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Christine Steinmetz , Franz Hollauf und Elena Mayrhofer

Die Hitze bleibt hartnäckig: Auch heute, Freitag, sollen die Temperaturen in Österreich auf bis zu knackige 39 Grad – punktuell sogar noch mehr – steigen. Besonders im Flachland des Ostens wird es extrem heiß! Trockenheit, steigende Brandgefahr und gesundheitliche Belastungen begleiten uns. Alle aktuellen Wetter-Entwicklungen und Warnungen gibt es im „Krone“-Liveticker.

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39 Grad und mehr! Der Hitze-Check zeigt, wo es in den kommenden Tagen besonders heiß werden könnte:

Die wichtigsten Meldungen des Tages in aller Kürze:

  • Die anhaltende Trockenheit führt zu ersten WasserengpässenOberösterreich meldet bereits erste Notversorgungen. 
  • Die Hitze lässt die Waldbrandgefahr steigen. Am Donnerstag gab es im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und der Steiermark Großalarm. Ebenso mussten auch in Osttirol die Einsatzkräfte ausrücken. 
  • In Salzburg ist Grillen in Waldnähe verboten, in Vorarlberg gilt ein strenges Rauchverbot in gefährdeten Gebieten. In Wien gilt wegen hoher Waldbrandgefahr ein generelles Grillverbot auf allen öffentlichen Plätzen.
  • Während der letzten Hitzewelle (Ende Juni bis Anfang Juli) sind in Europa deutlich mehr Menschen gestorben als sonst zu dieser Jahreszeit.

Der krone.at-Hitzeticker: 

Hitzewelle soll länger als ursprünglich vermutet dauern
Am 8. August 2013 knackte Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich erstmals die 40-Grad-Marke. Es ist mit exakt 40,5 Grad Celsius der bisher heißeste Tag in der Messgeschichte Österreichs. Doch der könnte schon bald Geschichte sein, wie neueste Modelle zeigen (siehe auch Hitze-Check oben).

Während der extremen Hitzewelle im Juni erreichte auch die Hauptstadt Wien erstmals in der Historie die 40-Grad-Marke. Allerdings war damals schon klar: Es kann heuer noch heißer werden. Denn die nächste Hitzewelle rollt derzeit mit voller Wucht über das Land.

Während bisher stets vom heißesten Tag des Jahres am Freitag die Rede war, zeigen die neuesten Wettermodelle, dass das noch nicht der Höhepunkt sein wird.

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Erstmals 41 Grad für Montag prognostiziert
Ganz im Gegenteil, am Montag muss man in Wien mit einem neuen Hitzerekord rechnen. Es werden 40 Grad prognostiziert. In Österreichs Hitze-Hotspot Bad Deutsch-Altenburg könnte das Thermometer sogar über die 41-Grad-Grenze klettern. Vorerst gab die GeoSphere Austria nicht die höchste Warnstufe aus, weil man mit einer Beruhigung am Wochenende gerechnet hatte, das könnte sich nun allerdings ändern.

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