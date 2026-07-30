Abhebelimit bei Hunderten Bankomaten gesenkt

Wer dennoch 400 Euro abheben will, muss bei betroffenen Geräten gegebenenfalls zweimal hintereinander Geld beheben. „Das Abhebelimit von 400 Euro ist ein Standard der österreichischen Banken, an den sich die meisten Marktteilnehmer auch halten. Grundsätzlich ist aber niemand an diesen Standard gebunden“, erklärte ein Sprecher der Nationalbank.