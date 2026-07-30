Abhebelimit bei Hunderten Bankomaten gesenkt

Österreich gilt als besonders bargeldaffin. Umso mehr sorgt nun eine Änderung bei einzelnen Bankomaten für Verunsicherung: Manche Geräte zahlen pro Behebung nicht mehr wie gewohnt bis zu 400 Euro aus, sondern nur noch 200 Euro.
Wer dennoch 400 Euro abheben will, muss bei betroffenen Geräten gegebenenfalls zweimal hintereinander Geld beheben. „Das Abhebelimit von 400 Euro ist ein Standard der österreichischen Banken, an den sich die meisten Marktteilnehmer auch halten. Grundsätzlich ist aber niemand an diesen Standard gebunden“, erklärte ein Sprecher der Nationalbank.
Verdienst an Zahl der Transaktionen
Betroffen sind laut Österreichischer Nationalbank mehrere hundert der insgesamt rund 8900 Bankomaten in Österreich. Ein Betreiber habe das Limit aus geschäftlichen Gründen durchgehend gesenkt. Hintergrund: Betreiber von Geldautomaten verdienen üblicherweise an der Zahl der Transaktionen, nicht an der Höhe des abgehobenen Betrags.
Diese Unterschiede bei den Abhebelimits sehen wir als OeNB durchaus kritisch, weil sie (...) eine gewisse Verunsicherung aufkommen lassen.
OeNB-Sprecher
Eine flächendeckende Senkung der Limits erwartet die Nationalbank nicht. Das 400 Euro Limit stammt im Kern noch aus der Zeit der Euroeinführung und wurde seither trotz hoher Inflation nicht angepasst. Auch eine Erhöhung könne daher angedacht werden.
Auf EU-Ebene soll im Herbst eine neue Bargeldverordnung beschlossen werden, mit der Abläufe und Informationen für Konsumenten verbessert werden sollen.
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