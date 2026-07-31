Bayern-Kicker erlebt Pokal-Blamage von Ex-Verein

Doch es kam alles ganz anders. Der Underdog machte gehörig Dampf, nur durch ein Tor in der 88. Minute konnte sich der Favorit mit einem 3:3 noch in die Verlängerung retten. Im Elfmeterschießen fiel dann schließlich die Entscheidung. Barranquilla gelang die Sensation, Junior FC erlebte eine große Pokal-Schmach und Luis Diaz verwunderter Blick wurde von den TV-Kameras eingefangen.