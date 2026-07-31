Bayern-Kicker erlebt Pokal-Blamage von Ex-Verein

Bayern-Star Luis Diaz hat seinen Augen selbst nicht richtig trauen können. Während er nach der WM in seiner Heimat Energie für die neue Saison mit Bayern München tankt, stattet er seinem ehemaligen Verein Junior FC einen Besuch ab und erlebt so ganz nebenbei eine riesige Pokal-Schmach.
Auf der Tribüne konnte Diaz kaum glauben, was sich gerade auf dem Rasen unter ihm abgespielt hatte. Immerhin gilt sein ehemaliger Verein Junior FC in seiner Heimat Kolumbien als Topklub und ging dementsprechend auch als klarer Favorit ins Pokalmatch gegen Barranquilla FC. Zumal es sich dabei auch noch um dessen Farmteam handelte.
Entscheidung im Elfmeterschießen
Diaz selbst spielte zuerst für den Ausbildungsverein Barranquilla und machte dann den Schritt zum Junior FC, um von dort seine Reise nach Europa anzutreten. Nach einem bereits peinlichen 2:2 im Hinspiel wurde für das Rückspiel eigentlich mit einem klaren Sieg des Favoriten gerechnet.
Doch es kam alles ganz anders. Der Underdog machte gehörig Dampf, nur durch ein Tor in der 88. Minute konnte sich der Favorit mit einem 3:3 noch in die Verlängerung retten. Im Elfmeterschießen fiel dann schließlich die Entscheidung. Barranquilla gelang die Sensation, Junior FC erlebte eine große Pokal-Schmach und Luis Diaz verwunderter Blick wurde von den TV-Kameras eingefangen.
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