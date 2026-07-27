KI-Kampfhubschrauber für die Kriege der Zukunft

Flip-Flops, Hawaii-Hemd und Milliarden-Deals: Nach seinem VR-Pionierstreich bei Oculus entwickelt Palmer Luckey mit Anduril die Kriegsführung von morgen. Sein neuestes „Werkzeug“ für das Schlachtfeld von morgen: das autonome Waffensystem „Thunder“.
Hawaii-Shirt, kurze Hosen, Flip-Flops: So kennt man Palmer Luckey. Von seinem unscheinbaren Äußeren sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen, denn der 1992 im kalifornischen Long Beach Geborene kann bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Im Alter von gerade einmal 16 Jahren bastelte er, wie es sich für Gründungslegenden in der Tech-Branche gehört, in der elterlichen Garage erste VR-Headsets zusammen, gründete drei Jahre später mit Oculus VR seine erste Firma und stieg damit zum Pionier im Bereich Virtual Reality auf.
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