Bundesligist WAC schnappt sich großes ÖFB-Talent

Mit Austria Wien war Phillip Verhounig in den letzten Wochen immer wieder in Verbindung gebracht worden, es gab auch konkrete Verhandlungen. Am Ende entschied sich der Offensivspieler aber für die Rückkehr in seine Kärntner Heimat. Schon von 2016 bis 2020 hatte der 20-Jährige im Nachwuchs des WAC gespielt – ehe es ihn in die Salzburger Akademie zog.