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Bundesligist WAC schnappt sich großes ÖFB-Talent

Fußball National
27.07.2026 14:06
Liefering-Ass Philipp Verhounig läuft künftig für den WAC auf.
Liefering-Ass Philipp Verhounig läuft künftig für den WAC auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Eine Verstärkung für die Offensive des WAC! Mit dem 20-jährigen Phillip Verhounig schnappt sich der Bundesligist den Kapitän von Zweitligist Liefering und auch einen ehemaligen Jugendspieler des Vereines. Der 18-fache Nachwuchs-Teamspieler signiert einen Vertrag über drei Jahre.

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Mit Austria Wien war Phillip Verhounig in den letzten Wochen immer wieder in Verbindung gebracht worden, es gab auch konkrete Verhandlungen. Am Ende entschied sich der Offensivspieler aber für die Rückkehr in seine Kärntner Heimat. Schon von 2016 bis 2020 hatte der 20-Jährige im Nachwuchs des WAC gespielt – ehe es ihn in die Salzburger Akademie zog.

Signiert für drei Jahre
Zuletzt war Verhounig Kapitän von Salzburgs Farmteam FC Liefering, erzielte in bisher 63 Zweitliga-Spielen 23 Tore und war am Ende der Kapitän. Beim WAC soll das Toptalent nun den nächsten Schritt in die Bundesliga machen – bei den Lavanttalern wird er laut „Krone“-Infos einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Derzeit werden die letzten Vertragsdetails geklärt.

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