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Dieses Mini-Känguru ist fröhlichstes Tier der Welt

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27.07.2026 05:30
Der australische Quokka
Der australische Quokka(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Elisabeth Salvador
Von Elisabeth Salvador

Stets ein Lächeln im Gesicht und allzeit bereit für ein putziges Selfie. Die Quokkas sind zu wahren Internet-Stars geworden. Doch wo und wie leben die australischen Beuteltiere genau? Wer sind ihre größten Feinde – und lächelt das Quokka tatsächlich? Eine tierische Spurensuche ...

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Googelt man „Quokka“, hat man es gleich schwarz auf weiß: Es ist das fröhlichste Tier der Welt. Das putzige runde Gesicht mit den dunklen Knopfaugen, den kleinen abgerundeten Ohren und dem Gesichtsausdruck, als würde es schmunzeln. Auch wenn das Mini-Känguru mittlerweile mit nur noch geschätzten 17.000 Exemplaren weltweit zu den gefährdeten Tierarten zählt.

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