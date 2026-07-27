Dieses Mini-Känguru ist fröhlichstes Tier der Welt

Stets ein Lächeln im Gesicht und allzeit bereit für ein putziges Selfie. Die Quokkas sind zu wahren Internet-Stars geworden. Doch wo und wie leben die australischen Beuteltiere genau? Wer sind ihre größten Feinde – und lächelt das Quokka tatsächlich? Eine tierische Spurensuche ...
Googelt man „Quokka“, hat man es gleich schwarz auf weiß: Es ist das fröhlichste Tier der Welt. Das putzige runde Gesicht mit den dunklen Knopfaugen, den kleinen abgerundeten Ohren und dem Gesichtsausdruck, als würde es schmunzeln. Auch wenn das Mini-Känguru mittlerweile mit nur noch geschätzten 17.000 Exemplaren weltweit zu den gefährdeten Tierarten zählt.
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