Dieses Mini-Känguru ist fröhlichstes Tier der Welt

Googelt man „Quokka“, hat man es gleich schwarz auf weiß: Es ist das fröhlichste Tier der Welt. Das putzige runde Gesicht mit den dunklen Knopfaugen, den kleinen abgerundeten Ohren und dem Gesichtsausdruck, als würde es schmunzeln. Auch wenn das Mini-Känguru mittlerweile mit nur noch geschätzten 17.000 Exemplaren weltweit zu den gefährdeten Tierarten zählt.