Ein Ex-Landesrat auf historischer Spurensuche

Mit „Der Brief aus Arenenberg“ hat der Vorarlberger Ex-Landesrat Christian Bernhard ein Buch verfasst, das nicht nur historische Rückblicke mit der Gegenwart verwebt, sondern auch das Ergebnis einer jahrzehntelangen Faszination für Napoleon III. ist.
Seit seinem Pensionsantritt Anfang 2025 widmet sich der ehemalige Vorarlberger Gesundheitslandesrat einer majestätischen Leidenschaft ganz besonders intensiv: der französischen Geschichte und insbesondere dem im Schatten seines Onkels stehenden Kaiser Napoleon III. Mit seinem neu erschienenen Buch „Der Brief aus Arenenberg“ gibt Christian Bernhard nun tiefe Einblicke in seine historischen Recherchen – verpackt in eine persönliche Erzählung.
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