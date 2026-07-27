Große Onlinehändler stellen ihre Lieferketten um

Große Onlinehändler aus Drittstaaten sind zum Beispiel Temu und Shein, die ihre Umsätze in den vergangenen Jahren deutlich steigern konnten. Der Modehändler Shein ist im ersten Quartal 2026 allerdings in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug 99 Millionen US-Dollar (umgerechnet 87 Millionen Euro). Den Hauptgrund sieht das Unternehmen darin, dass die USA seit Mai 2025 die Zollausnahmen für importierte Pakete mit einem Wert von unter 800 Dollar (etwa 702 Euro) gestrichen haben. Im Vorjahreszeitraum erzielte Shein noch einen Gewinn von 395 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 346 Millionen Euro).