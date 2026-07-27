Kassenärztin vor Gericht: Das sind Patienten wert!

Zu viele Patienten, zu wenig Honorar: Wegen schweren Betruges muss sich eine Kärntner Kassenärztin vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten. Die Medizinerin soll falsch abgerechnet haben, um die Kasseneinkünfte aufzubessern. Der Prozess zeigt einmal mehr grundlegende Probleme im Gesundheitssystem auf.
Die Ärztin hat eine eindrucksvolle Karriere hinter sich, hat Zusatzausbildungen und beschreibt sich selbst als jemand, der „von Kind auf Ärztin werden wollte! Und bis zu dem Facebook-Posting habe ich meinen Beruf als Leidenschaft gesehen und ihn mit Leib und Seele ausgeübt“.
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