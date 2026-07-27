„Den Meisterdruck hat man bei Austria nicht mehr“

Die Wiener Austria startet mit Trainer Stephan Helm in dessen dritte Saison. Die Top vier sind für Klub-Legende Herbert Prohaska wieder möglich, die Neuzugänge kamen ablösefrei. Über 9000 Abos sind abgesetzt, der Mitglieder-Höchststand freut die Veilchen.
Seit 756 Tagen ist er bereits im Amt, nach den Plätzen drei und vier geht Trainer Stephan Helm mit der Austria am 2. August beim WAC in seine dritte Bundesliga-Saison. „Ich glaube nicht, dass es für den Titel reicht. Die Meistergruppe ist immer Pflicht, danach traue ich der Truppe die Top 4 aber wieder absolut zu“, meint Austrias Jahrhundertkicker Herbert Prohaska.
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