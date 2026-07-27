„Den Meisterdruck hat man bei Austria nicht mehr“

Seit 756 Tagen ist er bereits im Amt, nach den Plätzen drei und vier geht Trainer Stephan Helm mit der Austria am 2. August beim WAC in seine dritte Bundesliga-Saison. „Ich glaube nicht, dass es für den Titel reicht. Die Meistergruppe ist immer Pflicht, danach traue ich der Truppe die Top 4 aber wieder absolut zu“, meint Austrias Jahrhundertkicker Herbert Prohaska.