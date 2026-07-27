Badeverbot ignoriert: Österreicher stirbt in Grado

Ein Badeausflug an der italienischen Adria endete für einen österreichischen Urlauber tödlich: Ein 77-Jähriger geriet am Sonntagnachmittag in Grado gemeinsam mit seiner 28-jährigen Verwandten in schwere Seenot. Obwohl wegen des schlechten Wetters ein Badeverbot galt, gingen beide ins Wasser. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.