Wie es jetzt beim Bundesheer schmeckt …

„Mission Autarkie“: In den Kasernen dürfen nun wieder mehr regionale Zutaten verwendet werden. Die „Krone“ war auf Lokalaugenschein mit dabei: Mahlzeit!
Wehret den Anfängen! Groß war der Wirbel, als die Zentralküche Wiener Neustadt 2012 eröffnet und Kasernenküchen zu „Finalisierungsküchen“ umgebaut wurden. Seither wurden einige Millionen Kilometer für die Essenslieferungen aus der Zentralküche zurückgelegt, die „Krone“ berichtete. Ganze 6500 Portionen werden dort pro Tag im Schnitt zubereitet, über 10.000 sind es zu Spitzenzeiten, was auch die Kapazitätsgrenze darstellt.
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