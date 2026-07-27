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Barbara Meier: Beim 40er blieb das Buffet leer

Stars & Society
27.07.2026 13:25
2023 lud Barbara Meier ihre Gäste noch nach Ibiza ein und sogar Stars wie Rita Ora kamen. ...
2023 lud Barbara Meier ihre Gäste noch nach Ibiza ein und sogar Stars wie Rita Ora kamen. Diesmal wurde deutlich bodenständiger gefeiert – und ohne Essen.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Getränke, Musik und gute Laune – aber kein Essen: Barbara Meier bat ihre Gäste zum 40. Geburtstag ausdrücklich, satt zu erscheinen. Hinter der ungewöhnlich schlanken Feier steckte laut dem Model jedoch kein Sparkurs.

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Ein runder Geburtstag, aber keine runden Bäuche: Barbara Meier feierte ihren 40er in ihrer Heimatstadt Amberg mit Familie, Schulfreunden und langjährigen Wegbegleitern. Im Casino-Saal des Stadttheaters wurde getanzt, gelacht und angestoßen – nur das Buffet suchten die Gäste vergeblich.

„Bitte kommt gut gestärkt“
Schon in der Einladung hatte die Siegerin der zweiten „Germany’s Next Topmodel“-Staffel angekündigt, dass zwar reichlich Getränke, Musik und gute Laune, aber kein Essen vorgesehen seien. Der dezente Hinweis an ihre Gäste: „Bitte kommt gut gestärkt.“ 

Die Gastgeberin erklärte die ungewöhnliche Entscheidung ganz pragmatisch: Während die einen kein Fleisch essen, verzichten andere wieder auf ganz andere Speisen. Deshalb sollte jeder vor der Feier selbst wählen können, was auf den Teller kommt – und danach einfach nur noch gefeiert werden.

Zusammenhalt in schwierigen Zeiten
Dass ausgerechnet jetzt kleinere Brötchen gebacken wurden, sorgt dennoch für Gesprächsstoff. Meiers Ehemann, der österreichische Immobilienunternehmer Klemens Hallmann, befindet sich seit 2025 in einem Insolvenzverfahren. Ursprünglich hatten 66 Gläubiger Forderungen über 135 Millionen Euro angemeldet, rund 119 Millionen Euro wurden später anerkannt.

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Hallmann hielt sich bei der Geburtstagsfeier weitgehend aus dem Rampenlicht. Meier betonte bereits häufig, dass eine Ehe gute wie schwierige Zeiten überstehen müsse: „Man muss zusammenhalten.“ Materielle Wünsche habe sie zu ihrem 40er ohnehin keine. Gesundheit und die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten seien ihr wichtiger.

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