Schauspiellegende Johannes Krisch (59) gestorben

Zu seinen bekanntesten Filmrollen zählt sein Auftritt in Götz Spielmanns oscarnominiertem Film „Revanche“. Auch in Adrian Goigingers Epos „Märzengrund“ sowie in Elisabeth Scharangs Literaturverfilmung „Wald“ war er zu sehen. Einem breiten Fernsehpublikum wurde Krisch unter anderem durch die Erfolgsserie „Braunschlag“ von David Schalko sowie durch den „Tatort“ bekannt.