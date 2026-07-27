Österreicher stürzt von Luxus-Katamaran: Vermisst!

Luxus-Katamaran erst seit 2025 im Einsatz

Bei dem Schiff handelt es sich um einen gecharterten Luxus-Katamaran des Typs „Bali 5.8“, der nach Berichten kroatischer Medien unter dem Namen „Bali Angelina“ fährt. Das erst 2025 gebaute Schiff ist rund 17,7 Meter lang, verfügt über fünf Gästekabinen sowie einen Crew-Bereich und bietet Platz für bis zu zwölf Personen.