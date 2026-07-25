Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten

Genau 5111 subsidiär Schutzberechtigte waren im Juni 2026 beim AMS Wien arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Ein Jahr zuvor waren es noch 8272. Ein Minus von 38,2 Prozent, binnen zwölf Monaten. Der „Krone“ liegen die aktuellsten Zahlen des AMS Wien vor. Kaum ist das Körberlgeld weg, wird offenbar fleißig gearbeitet. Besonders brisant wird der Befund im Vergleich zur Gesamtlage: