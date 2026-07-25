Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten

Mit Streichung der Hilfe für subsidiär Schutzberechtigte sinkt die Arbeitslosigkeit deutlich, zeigen aktuelle Zahlen, die der „Krone“ vorliegen. Kaum ist das Geld weg, wird offenbar gearbeitet ...
Genau 5111 subsidiär Schutzberechtigte waren im Juni 2026 beim AMS Wien arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Ein Jahr zuvor waren es noch 8272. Ein Minus von 38,2 Prozent, binnen zwölf Monaten. Der „Krone“ liegen die aktuellsten Zahlen des AMS Wien vor. Kaum ist das Körberlgeld weg, wird offenbar fleißig gearbeitet. Besonders brisant wird der Befund im Vergleich zur Gesamtlage:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.