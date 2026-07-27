Kärntner Kicker wurde mit dem Privatjet abgeholt

Rund 40 Millionen Euro hat Leeds United für den Klagenfurter Tarik Muharemovic an Serie-A-Klub US Sassuolo gezahlt. Um den 23-Jährigen vom Transfer zu überzeugen, zogen die Engländer sämtliche Register. So wurde der bosnische Teamspieler sogar mit Vater Rasim per Privatjet aus seiner Heimatstadt Klagenfurt zum Medizincheck eingeflogen. „Die Premier League war immer mein Traum, es ist die beste Liga der Welt – ich bin total happy, der Klub hat sich sehr um mich bemüht“, erzählt Muharemovic.