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In der Premier League

Kärntner Kicker wurde mit dem Privatjet abgeholt

Fußball International
27.07.2026 12:30
Tarik Muharemovic freut sich auf seine erste Saison in der Premier League.
Tarik Muharemovic freut sich auf seine erste Saison in der Premier League.(Bild: AFP/LEONARDO FERNANDEZ)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Nach seinem Wechsel um rund 40 Millionen Euro will der Klagenfurter Tarik Muharemovic mit Premier-League-Klub Leeds United ins internationale Geschäft: „Die Premier League war schon immer mein Traum!“ Aktuell weilt der 23-Jährige mit Leeds im Camp in Florida – zum Medizincheck wurde er mit einem Privatjet eingeflogen.

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Rund 40 Millionen Euro hat Leeds United für den Klagenfurter Tarik Muharemovic an Serie-A-Klub US Sassuolo gezahlt. Um den 23-Jährigen vom Transfer zu überzeugen, zogen die Engländer sämtliche Register. So wurde der bosnische Teamspieler sogar mit Vater Rasim per Privatjet aus seiner Heimatstadt Klagenfurt zum Medizincheck eingeflogen. „Die Premier League war immer mein Traum, es ist die beste Liga der Welt – ich bin total happy, der Klub hat sich sehr um mich bemüht“, erzählt Muharemovic.

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