Ausgetrocknet: Krisengipfel für Lobau gefordert

Arten verenden massenhaft

Die aktuelle Trockenheit wirke wie ein Brandbeschleuniger für die seit Jahrzehnten bestehende Wasserkrise. Viele Gewässer führen dort derzeit kaum noch Wasser oder sind bereits ausgetrocknet, der Sauerstoffgehalt sinkt von Stunde zu Stunde. Die Folgen: Fische und große Teichmuscheln verenden massenhaft. Sogar die stark bedrohten Europäischen Sumpfschildkröten kämpfen ums Überleben.