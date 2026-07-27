Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiere verenden

Ausgetrocknet: Krisengipfel für Lobau gefordert

Wien
27.07.2026 13:00
Staubtrocken: Ein trauriger Anblick in der Unteren Lobau. Fische, Teichmuscheln und Schildkröten ...
Staubtrocken: Ein trauriger Anblick in der Unteren Lobau. Fische, Teichmuscheln und Schildkröten verenden.(Bild: KURT KRACHER)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Um das Naturparadies Untere Lobau in Wien zu retten, soll die Wasserkrise zur Chefsache werden. Denn Tiere sterben bereits zuhauf. Ein Krisengipfel soll helfen, das Problem zu lösen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wegen der dramatischen Zuspitzung in der Unteren Lobau fordert der WWF jetzt einen Krisengipfel von Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP).

Ziel müsse ein Maßnahmenpaket sein, das kurzfristig eine kontrollierte Wasserzufuhr aus der Oberen Lobau ermöglicht und die langfristige Sanierung des Nationalparkgebiets auf den Weg bringt. „Ansonsten droht eines der wertvollsten Augebiete Österreichs Schritt für Schritt auszutrocknen“, warnt WWF-Programmleiterin Hanna Simons. Neben den politischen Verantwortlichen müssten beim Krisengipfel auch unabhängige Fachleute eingebunden werden.

Zitat Icon

Anstatt auf ein Regenwunder zu hoffen, müssen alle Verantwortlichen jetzt einen verbindlichen Rettungsplan beschließen.

WWF-Programmleiterin Hanna Simons

Arten verenden massenhaft
Die aktuelle Trockenheit wirke wie ein Brandbeschleuniger für die seit Jahrzehnten bestehende Wasserkrise. Viele Gewässer führen dort derzeit kaum noch Wasser oder sind bereits ausgetrocknet, der Sauerstoffgehalt sinkt von Stunde zu Stunde. Die Folgen: Fische und große Teichmuscheln verenden massenhaft. Sogar die stark bedrohten Europäischen Sumpfschildkröten kämpfen ums Überleben.

Lesen Sie auch:
Die Trockenheit in der Unteren Lobau ist mittlerweile ein massives Problem.
Krone Plus Logo
Naturjuwel unter Druck
Lobau trocknet aus: Jetzt sterben die Schildkröten
19.07.2026
Grillverbot verhängt
Trockenheit: Alarmierende Bilder aus Wiener Lobau
08.05.2026

Stärkere Anbindung an Donau
Was könnten Lösungen sein? Am Staudigl-Wehr steht Wasser für eine kontrollierte Dotierung der Unteren Lobau zur Verfügung. Neben der raschen Wasserzufuhr benötigt die Untere Lobau langfristig eine stärkere Anbindung an die Donau im oberen Bereich und naturnahe Fließdynamiken, so der WWF.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
27.07.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 27°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
24° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
22° / 26°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
23° / 27°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
23° / 27°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
181.152 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
148.032 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
143.125 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2245 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1410 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Wien
Tiere verenden
Ausgetrocknet: Krisengipfel für Lobau gefordert
Durch Linz und Wien
72 Stunden in Donau! Extremathlet jagt Weltrekord
Mensch von nebenan
Betreuer: „Kinder sind ehrlich, manchmal zu sehr“
Heumarkt-Wende:
Wien nicht mehr auf roter Welterbe-Warnliste
Dramatischer Unfall
Autolenker (72) überfährt betagten Freund – tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf