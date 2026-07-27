Optischer Trick macht „Phantomdrohne“ unsichtbar

In der Robotik konzentrierten sich Versuche, Drohnen möglichst unsichtbar zu machen, bislang meist auf Tarnfarben, transparente Materialien oder lichtbrechende optische Systeme. Ein Forschungsteam der Northwestern University im US-Staat Illinois hat nun einen anderen Ansatz gewählt und ein Flugobjekt entwickelt, das sich durch seine Eigenrotation der menschlichen Wahrnehmung nahezu entzieht. Die Drohne mit dem Namen „Phantom Twist“ macht sich dafür das Prinzip der Bewegungsunschärfe zunutze, um – wie schnell rotierende Ventilatoren oder Propeller – im Flug mit dem Hintergrund zu verschmelzen.