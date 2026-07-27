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„Geisterhafter Fleck“

Optischer Trick macht „Phantomdrohne“ unsichtbar

Digital
27.07.2026 12:37
Während sich die meisten Versuche, Drohnen zu tarnen, bislang auf die Veränderung ihres ...
Während sich die meisten Versuche, Drohnen zu tarnen, bislang auf die Veränderung ihres Aussehens konzentrierten, haben Forschende nun die Art und Weise verändert, wie Menschen – und viele Tiere – sie wahrnehmen.(Bild: Krone KREATIV/Michael Rubenstein/Northwestern University)
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Von Sebastian Räuchle

Mit ihren geradlinigen Bewegungen und der Fähigkeit, regungslos in der Luft zu verharren, sind Drohnen ein Blickfang am Himmel. Forschende haben nun jedoch eine Möglichkeit gefunden, ein Flugobjekt so zu konstruieren, dass es sich direkt vor unseren Augen in Luft aufzulösen scheint. Die „Phantomdrohne“ nutzt dafür gezielt eine Schwäche in der menschlichen Wahrnehmung aus.

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In der Robotik konzentrierten sich Versuche, Drohnen möglichst unsichtbar zu machen, bislang meist auf Tarnfarben, transparente Materialien oder lichtbrechende optische Systeme. Ein Forschungsteam der Northwestern University im US-Staat Illinois hat nun einen anderen Ansatz gewählt und ein Flugobjekt entwickelt, das sich durch seine Eigenrotation der menschlichen Wahrnehmung nahezu entzieht. Die Drohne mit dem Namen „Phantom Twist“ macht sich dafür das Prinzip der Bewegungsunschärfe zunutze, um – wie schnell rotierende Ventilatoren oder Propeller – im Flug mit dem Hintergrund zu verschmelzen.

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