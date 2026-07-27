Gäste buchen immer später – und sparen beim Urlaub

Besonders die arabischen Märkte seien betroffen. Laut Statistik Austria gingen die Nächtigungen von Gästen aus diesen Regionen im Mai und Juni gegenüber dem Vorjahr um 43,8 Prozent auf 138.000 zurück. Zwar mache diese Gruppe nur einen kleinen Anteil an den gesamten mehr als 22 Millionen Nächtigungen in diesem Zeitraum aus, die Gäste würden aber häufig überdurchschnittlich viel Geld im Land ausgeben. „Das schmerzt natürlich“, sagte Stanits.