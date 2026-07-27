Unternehmen springen auf Hype um Waschbär auf

Mitte des Monats hatte eine Nutzerin das erste virale Video des Tiers aufgenommen und es auf „Jimothy“ getauft – ein Fantasiename zusammengesetzt aus Jim und Timothy. Und das hatte es in sich! Bereits kurz darauf postete die US-Raumfahrtbehörde NASA ein Satellitenbild der Stadt mit der Überschrift: „Jimothy regiert diese Stadt“.