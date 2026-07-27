Österreicherin (26) starb bei Unfall in Kroatien

Durch den Aufprall wurde ihr Bike auf die Fahrbahn geschleudert und krachte gegen das Auto eines 34-Jährigen. Die 26-jährige Frau war gemeinsam mit einem 27-jährigen Österreicher auf Motorrädern von Pula kommend unterwegs. Auch der Begleiter stieß mit einem Wagen zusammen und stürzte. Ob und wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.