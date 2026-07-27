Österreicherin (26) starb bei Unfall in Kroatien

Am Samstagabend ist eine 26-jährige Österreicherin bei einem Verkehrsunfall auf der kroatischen Halbinsel Istrien ums Leben gekommen. Die junge Motorradfahrerin dürfte in einer unübersichtlichen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo sie mit einem Auto zusammenstieß.
Durch den Aufprall wurde ihr Bike auf die Fahrbahn geschleudert und krachte gegen das Auto eines 34-Jährigen. Die 26-jährige Frau war gemeinsam mit einem 27-jährigen Österreicher auf Motorrädern von Pula kommend unterwegs. Auch der Begleiter stieß mit einem Wagen zusammen und stürzte. Ob und wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.
Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Das Außenministerium bestätigte den Fall am Montag, nannte aber keine weiteren Details. Die Straße D66 war zwischen Manjadvorci und Marčana bis nach Mitternacht in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.
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