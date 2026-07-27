Erneut Wal an deutscher Ostseeküste aufgetaucht

Am 3. März war ein später als Buckelwal identifizierter Meeressäuger in Wismar aufgetaucht. Er war später mehrmals gestrandet, etwa vor Timmendorfer Strand und später vor der Insel Poel. In einer umstrittenen Aktion hatte eine Privatinitiative den „Timmy“ getauften Wal Ende April zunächst mit einer Art Lastkahn geborgen und Anfang Mai in der Nordsee freigelassen. Kurze Zeit später war er tot.