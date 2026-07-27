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Im Hafen von Wismar

Erneut Wal an deutscher Ostseeküste aufgetaucht

Ausland
27.07.2026 14:02
Im Hafen von Wismar (Bild) ist erneut ein Wal aufgetaucht.
Im Hafen von Wismar (Bild) ist erneut ein Wal aufgetaucht.(Bild: Michaela Braune)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Hafen von Wismar, wo erst im März dieses Jahres Buckelwal „Timmy“ erstmals gesichtet wurde, ist am Montagvormittag neuerlich ein Wal aufgetaucht. Um welche Walart es sich handelt, ist bisher unklar.

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„Das Tier wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar gegen 9 Uhr durch das Hafenamt Wismar gemeldet und wird seitdem beobachtet“, teilte das Schweriner Umweltministerium am Montag mit. Die Größe lasse sich vorerst nur schätzen – Der Meeressäuger sei nach ersten Beobachtungen etwa acht Meter lang, hieß es.

Internationales Aufsehen um „Timmy“
Anfang März war der später als „Timmy“ bekanntgewordene Buckelwal im Hafen von Wismar aufgetaucht. Sein anschließendes Schicksal samt aufwendiger Rettungsversuche hatten international Aufsehen erregt. Danach war Mitte Juli erneut ein großer Wal vor der schleswig-holsteinischen Küste gesehen worden, etwa vor Heiligenhafen.

Am 3. März war ein später als Buckelwal identifizierter Meeressäuger in Wismar aufgetaucht. Er war später mehrmals gestrandet, etwa vor Timmendorfer Strand und später vor der Insel Poel. In einer umstrittenen Aktion hatte eine Privatinitiative den „Timmy“ getauften Wal Ende April zunächst mit einer Art Lastkahn geborgen und Anfang Mai in der Nordsee freigelassen. Kurze Zeit später war er tot.

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Und Freitag hatte das schleswig-holsteinische Umweltministerium die Sichtung eines Buckelwals in der Flensburger Förde bestätigt. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge vermutlich um ein Tier, das zuvor bereits in Schottland, Dänemark und in der Kieler Förde beobachtet worden war.

Mitte Mai wurde dann vor der dänischen Insel Anholt ein toter Wal entdeckt, der anhand eines am Tier befestigten Senders als der zuvor in Deutschland gestrandete Buckelwal identifiziert wurde.

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