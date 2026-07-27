Schiff „explodierte“: Teheran droht Kiew mit Rache

Iran: „Nie in Konflikt eingemischt“

In Teheran wurde der ukrainische Geschäftsträger ins Außenministerium einbestellt. Der Angriff zeuge von der „irrationalen und feindseligen Haltung des ukrainischen Regimes gegenüber dem Iran“, erklärte das Ministerium. Die Islamische Republik habe sich „niemals in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingemischt“. Allerdings verkaufte der Iran Tausende Shahed-Drohnen an Russland, die gegen die ukrainische Zivilbevölkerung eingesetzt wurden.