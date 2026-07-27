Schiff „explodierte“: Teheran droht Kiew mit Rache

Die Ukraine hat am Samstag Luftangriffe auf Schiffe im Kaspischen Meer geflogen. Dabei wurde auch ein iranischer Frachter getroffen, mindestens ein Mensch wurde getötet. Teheran droht Kiew mit Vergeltung.
Der Angriff habe dazu geführt, dass das Schiff „explodierte“, erklärte das iranische Außenministerium am Montag. Dabei sei ein Besatzungsmitglied getötet worden, ein weiterer Mensch sei verletzt.
Folgen „nicht vorhersehbar“
„Diese Handlung der Ukraine war absolut rechtswidrig und ungerechtfertigt und ein Verstoß gegen die Charta der UNO sowie ein gefährlicher, abenteuerlicher Akt“, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei. Der Angriff werde von iranischer Seite „nicht ohne Reaktion“ bleiben. Dabei würden die Folgen für die Ukraine „nicht vorhersehbar“ sein, drohte er.
Am Sonntag hatte bereits Außenminister Abbas Araqchi mit Vergeltung gedroht. Er verurteilte einen „eklatanten Verstoß gegen die UNO-Charta“. Zudem warf er der Ukraine vor, „auf Geheiß Israels“ gehandelt zu haben.
Iran: „Nie in Konflikt eingemischt“
In Teheran wurde der ukrainische Geschäftsträger ins Außenministerium einbestellt. Der Angriff zeuge von der „irrationalen und feindseligen Haltung des ukrainischen Regimes gegenüber dem Iran“, erklärte das Ministerium. Die Islamische Republik habe sich „niemals in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingemischt“. Allerdings verkaufte der Iran Tausende Shahed-Drohnen an Russland, die gegen die ukrainische Zivilbevölkerung eingesetzt wurden.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte Luftangriffe im Kaspischen Meer, dass an den Iran und Russland grenzt. Die Attacken hätten sich insbesondere gegen Schiffe gerichtet, „die für den Transport militärischer Fracht mit Beteiligung des Iran genutzt wurden, sowie auf ein Kriegsschiff“. Auch der ukrainische Geheimdienst SBU meldete Drohnenangriffe auf mit internationalen Sanktionen belegte Frachtschiffe.
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