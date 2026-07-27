Haaland reagiert auf irren Fan-Content über sich

Erling Haaland avancierte währen der WM zum Meme-König! Zahlreiche witzige Fan-Videos gingen viral – nun reagierte Norwegens Stürmerstar erstmals darauf. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.
Erst wurde sein Laufstil zum Meme, dann seine Wikinger-Mähne – überall im Internet tauchen spaßige Bilder, Videos und Witze auf. Und Haaland gefällt‘s!
Denn nun hat er selbst ein Video veröffentlicht, in dem er sich einige der Memes ansieht, die seine Fans über ihn erstellt haben.
Sein Fazit: „Das Leben hat sich verändert. Sagen wir es mal so. Auf positive Weise. Die Memes waren … sie waren einfach zu gut. Es war unglaublich. Man muss sich über die Memes einfach mal amüsieren. Die Leute nehmen die Dinge heutzutage viel zu persönlich.“
Hier ein paar Beispiele:
„Ich finde das urkomisch“
Als er von einem Mann gefragt wird, warum so viele Menschen und Gegenstände ihm ähnlich sehen, scherzt Haaland: „Zunächst einmal, weil ich lange blonde Haare habe. Ich finde das urkomisch.“
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