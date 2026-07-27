„Meinem ersten Titel bin ich so lange nachgejagt!“

Die Nacht wurde zum Tag gemacht! Und diese Party war völlig verdient. „Ich hab sie am Sonntag gegen halb sieben in der Früh verlassen“, lacht Meistertrainer Stefan Pokorny, nachdem seine Grazer Footballer am Samstag das Finale gegen die Danube Dragons mit 16:14 gewonnen, den ersten Titel seit 2008 eingefahren hatten. „Einige Spieler sind sicher noch weitergegangen.“