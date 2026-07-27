Bank vor Millionen-Deal mit Klagenfurter Autohaus

Großer Umzug für den Klagenfurter Kfz-Betrieb Meyer-Hafner: Das 5000 Quadratmeter große Areal in der St. Veiter Straße wird verkauft, jenes eines alteingesessenen Autohauses wird gepachtet. Und: Diese große Kärntner Bank prüft nun den Ankauf des bisherigen Standortes, dieses renommierte Teppich-Geschäft übersiedelt indes fix.
Ein großer Umzug steht dem Klagenfurter Autohaus Meyer-Hafner bevor. Das Unternehmen mit den Chefs Sebastian Hafner und Daniel Meyer verkauft seinen rund 5000 Quadratmeter großen Standort in der St. Veiter Straße. Denn ab Oktober geht es Richtung Bahnhof.
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