Putin will Gegnern im Exil Bürgerrechte rauben

Psychologischer Druck auf russische Abgeordnete

Die russischen Behörden, darunter der Inlandsgeheimdienst FSB, reagierten damals mit Ermittlungen gegen von Petrow gegründete Unternehmen. Er selbst floh 2016 kurz vor Verlust seiner parlamentarischen Immunität nach Österreich, wo er inzwischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft erworben hat. In Russland selbst hatte der vor allem als Autohändler laut Forbes fast zum Dollarmilliardär avancierte Petrow als maßgeblicher Sponsor der Opposition gegolten, und auch außerhalb Russlands betätigte er sich zuletzt politisch. Im Juni 2026 wurde er etwa in das zentrale Gremium der Exil-Partei „Friedenskräfte Russlands“ gewählt, die vom Oppositionspolitiker Ilja Jaschin initiiert wurde.