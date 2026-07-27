Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kind mit anderer

KI-Boss muss Ex-Frau 568 Millionen Euro zahlen

Society International
27.07.2026 10:15
SK-Group-Chef Chey Tae-won und seine Ex-Frau Roh Soh-yeong. Das Berufungsgericht in Seoul sprach ...
SK-Group-Chef Chey Tae-won und seine Ex-Frau Roh Soh-yeong. Das Berufungsgericht in Seoul sprach ihr nun umgerechnet 568 Millionen Euro ( 944 Milliarden Won) zu – eines der teuersten Scheidungsurteile der Welt.(Bild: EPA/YONHAP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach jahrelangem Rosenkrieg ist jetzt ein spektakuläres Urteil gefallen: Der südkoreanische KI-Milliardär Chey Tae-won muss seiner Ex-Frau Roh Soh-yeong umgerechnet rund 568 Millionen Euro zahlen. Damit endet vorerst einer der aufsehenerregendsten Scheidungsprozesse Asiens, der wegen seiner Dimensionen bereits als „Scheidung des Jahrhunderts“ bezeichnet wird.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Ex-Frau des Unternehmers hatte sogar die Hälfte seines Vermögens gefordert – fast eine Milliarde Dollar. Das Berufungsgericht sprach ihr nun jedoch einen deutlich geringeren, aber immer noch gewaltigen Betrag zu.

Affäre zerstörte Vorzeige-Ehe
Die Geschichte hinter dem Millionen-Urteil sorgt seit Jahren für Schlagzeilen. Chey Tae-won, Vorsitzender des südkoreanischen Mischkonzerns SK Group, machte 2015 seine Affäre öffentlich. In einem offenen Brief erklärte er damals, dass er sich in eine andere Frau verliebt habe und mit ihr bereits ein gemeinsames Kind habe.

Gleichzeitig bat er um ein „sauberes Ende“ seiner damals 27 Jahre dauernden Ehe.

Roh ist die Tochter des ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Roh Tae-woo. Ihre Hochzeit im ...
Roh ist die Tochter des ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Roh Tae-woo. Ihre Hochzeit im Jahr 1988 im Präsidentenpalast hatte landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt.(Bild: AFP/-)

Die Enthüllung erschütterte Südkorea. Die Ehe des Unternehmers mit Roh Soh-yeong galt lange als gesellschaftliches Vorzeigeprojekt. Roh ist die Tochter des ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Roh Tae-woo. Ihre Hochzeit im Jahr 1988 im Präsidentenpalast hatte landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt.

KI-Boom machte den Streit noch teurer 
Der Rechtsstreit gewann in den vergangenen Jahren zusätzlich an Brisanz, weil Cheys Vermögen explosionsartig anstieg. Als Chef der SK Group profitierte er enorm vom weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz. Vor allem die Beteiligung an dem Chip-Hersteller SK Hynix, einem wichtigen Zulieferer des KI-Giganten Nvidia, ließ sein Vermögen in die Höhe schnellen.

Lesen Sie auch:

Liebes-Aus in Hollywood: Margaret Qualley und Jack Antonoff haben sich nach fast drei Jahren Ehe ...
Schockierendes Ehe-Aus
Margaret Qualley und Jack Antonoff getrennt!
Schockierendes Ehe-Aus
Margaret Qualley und Jack Antonoff getrennt!
Thomas Müller und seine (Noch?)Frau Lisa
Bayern-Legende
Aus und vorbei! Thomas Müller von Ehefrau getrennt
Bayern-Legende
Aus und vorbei! Thomas Müller von Ehefrau getrennt
Philipp Hansa im Ö3-Studio
Aus nach sechs Jahren
Ö3-Star Philipp Hansa und Freundin sind getrennt
Aus nach sechs Jahren
Ö3-Star Philipp Hansa und Freundin sind getrennt
Sänger Mark Forster hängt schwarz-grüne Kappe an den Nagel
Musikstar verblüfft
Mark Forster gibt zu: „Ja, wir haben uns getrennt“
Musikstar verblüfft
Mark Forster gibt zu: „Ja, wir haben uns getrennt“
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
„Ging nicht anders“
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
„Ging nicht anders“
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt

Zeitweise wurde der 65-Jährige auf rund fünf Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Gericht legte seiner Berechnung allerdings den Unternehmenswert zugrunde, bevor die Aktie im Zuge des weltweiten KI-Hypes massiv zulegte.

Deshalb fiel die zugesprochene Summe deutlich niedriger aus als von Roh gefordert.

Weitere Klagen sorgten für Wirbel
Der Rosenkrieg beschränkte sich nicht nur auf die Scheidung. Roh verklagte auch Cheys langjährige Partnerin Kim Hee-young, die unter dem englischen Namen Chloe bekannt ist. Ein Gericht entschied später, dass Chey und Kim gemeinsam Schadenersatz zahlen müssen, weil die Affäre und das gemeinsame Kind zum Scheitern der Ehe beigetragen hätten.

Zusätzlich wurde vor Gericht über die Entstehung des SK-Imperiums gestritten. Rohs Anwälte argumentierten, ihr verstorbener Vater habe der Unternehmerfamilie in den Anfangsjahren heimlich finanzielle Unterstützung zukommen lassen.

Chey Tae-won gilt als einer der reichsten Unternehmer Südkoreas. Der Vorsitzende der SK Group ...
Chey Tae-won gilt als einer der reichsten Unternehmer Südkoreas. Der Vorsitzende der SK Group machte mit dem KI-Boom Milliarden – nun sorgt seine Scheidung mit einem 568 Millionen-Euro-Urteil.(Bild: AFP/-)

Die Gegenseite bestritt diese Vorwürfe jedoch entschieden. Geht der Milliarden-Streit jetzt weiter? Ob das Urteil tatsächlich das letzte Wort ist, bleibt offen. Die Anwälte des Unternehmers prüfen bereits, ob sie den Fall vor Südkoreas Oberstem Gerichtshof weiterziehen.

Es geht aber noch teurer
Zu den teuersten Scheidungen der Geschichte zählt weiterhin die Trennung von Microsoft-Gründer Bill Gates und Melinda French Gates: Die Vermögensaufteilung hatte einen geschätzten Wert von rund 76 Milliarden US-Dollar. Auf Platz zwei folgt Amazon-Gründer Jeff Bezos, dessen Ex-Frau MacKenzie Scott bei der Scheidung 2019 Amazon-Aktien im Wert von rund 38 Milliarden US-Dollar erhielt.

Den dritten Platz belegt die spektakuläre Trennung des Kunsthändler-Paares Alec und Jocelyn Wildenstein, die Schätzungen zufolge rund 3,8 Milliarden US-Dollar kostete. MacKenzie Scott machte danach auch als Philanthropin Schlagzeilen: Sie spendete 2025 Milliardenbeträge und zählt heute zu den großzügigsten Wohltäterinnen der Welt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
27.07.2026 10:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
180.283 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
147.171 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
140.672 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2245 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1407 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Society International
Kind mit anderer
KI-Boss muss Ex-Frau 568 Millionen Euro zahlen
Traumhochzeit in Idaho
„Ja!“ Emma Roberts und Cody John haben geheiratet!
Hollywood-Erfolg
Steirische Zwillinge spielen in kanadischem Film
Großes Comeback
Johnny Depp: Hollywoods beliebtestes Chamäleon
Statt Bibiza-Auftritt
YouTuberin Kayla Shyx bricht sich Fuß im Bällebad
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf