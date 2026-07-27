KI-Boss muss Ex-Frau 568 Millionen Euro zahlen

KI-Boom machte den Streit noch teurer

Der Rechtsstreit gewann in den vergangenen Jahren zusätzlich an Brisanz, weil Cheys Vermögen explosionsartig anstieg. Als Chef der SK Group profitierte er enorm vom weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz. Vor allem die Beteiligung an dem Chip-Hersteller SK Hynix, einem wichtigen Zulieferer des KI-Giganten Nvidia, ließ sein Vermögen in die Höhe schnellen.