Spaniens Minister warnt vor verfrühtem Optimismus

Waldbrände bei Bordeaux „stabil“

Bei Bordeaux in Frankreich versuchte die Feuerwehr am Montag, die Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. „Das ist ein so großer Brand, wie man ihn noch nie gesehen hat“, sagte der Bürgermeister des Vororts Cestas, Jerome Steffe. Die Lage wurde insgesamt aber als „stabil“ bezeichnet. Auch aus diesem Gebiet wurden Tausende Menschen in Sicherheit gebracht, darunter zahlreiche Touristinnen und Touristen. Die Brände waren vergangene Woche an der Atlantikküste ausgebrochen, die nur wenige Kilometer entfernt ist.