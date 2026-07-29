Kuss-Korb für Usher, dann fliegt sie von der Bühne

Damit hatte wohl niemand gerechnet! Eigentlich gelten Ushers Live-Shows als perfekt inszenierte Mischung aus Musik, Tanz und Flirt. Doch bei einem Konzert in Nashville lief plötzlich alles aus dem Ruder – und ein peinlicher Bühnenmoment geht jetzt millionenfach im Netz viral.
Während seines Songs „Can U Handle It?“ holte der R&B-Star wie gewohnt eine Zuschauerin auf die Bühne. Das gehört seit Jahren zu seinem Konzertprogramm: Eine weibliche Besucherin wird Teil einer sinnlichen Choreografie, bei der Usher ihr besonders nahekommt. Doch die erwählte Gabrielle Cheyenne nicht mit!
Peinlicher Moment vor Tausenden Fans
Die junge Frau nahm zunächst auf einem Bett Platz, das Teil des Bühnenbildes war. Als Usher sich ihr näherte und die flirtende Performance beginnen wollte, wich sie jedoch immer wieder zurück und drehte den Kopf weg. Statt die Show fortzusetzen, brach der Sänger den Auftritt kurzerhand ab. „Ich glaube nicht, dass sie wirklich auf der Bühne sein will“, sagte er kopfschüttelnd.
Vor den Augen tausender Zuschauer beendete Usher die Szene und ließ die Konzertbesucherin wieder von der Bühne begleiten, US-Medien schrieben, sie sei sprichwörtlich von der Bühne gekickt worden. Videos des Moments verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit auf TikTok, Instagram und X.
Diese Influencerin postete die Szene mit den Worten: „Sis wollte nicht auf der Bühne sein“:
Jetzt erklärt die Frau, was wirklich passiert ist
Weil im Netz schnell Kritik an ihrem Verhalten laut wurde, meldete sich Gabrielle Cheyenne selbst zu Wort. In mehreren Videos schilderte sie ihre Sicht der Dinge – und die überrascht.
Sie sei gemeinsam mit ihrer Mutter kurz vor Konzertbeginn überraschend in den VIP-Bereich umgesetzt worden. Dort habe das Tour-Team erklärt, dass sie möglicherweise auf die Bühne geholt werde. Was ihr allerdings niemand verraten habe: für welchen der beiden Stars.
Denn auf der Tour stehen sowohl Usher als auch Chris Brown auf der Bühne.
„Ich war eigentlich wegen Chris Brown dort“
Im Gespräch mit dem US-Promiportal „TMZ“ stellte Gabrielle klar, dass sie davon ausgegangen sei, während des Auftritts von Chris Brown ausgewählt zu werden.
„Ich war eigentlich wegen Chris Brown dort“, erklärte sie. Als stattdessen plötzlich Usher vor ihr stand und die intime Choreografie begann, sei sie völlig überrascht gewesen. Hätte an seiner Stelle Chris Brown vor ihr gestanden? „Natürlich“, antwortete sie auf die Frage, ob sie anders reagiert hätte.
Kein Streit hinter den Kulissen
Nach dem viralen Vorfall wurde viel über die Szene spekuliert. Doch von bösem Blut scheint keine Rede zu sein. Gabrielles Mutter veröffentlichte später sogar ein gemeinsames Foto ihrer Tochter mit Ushers Ehefrau aus dem Backstage-Bereich. Dazu machte sie deutlich, dass es sich lediglich um ein Missverständnis gehandelt habe.
Trotzdem sorgt der ungewöhnliche Konzert-Moment weiter für hitzige Diskussionen im Netz – und beschert Usher einen viralen Auftritt, den wohl niemand so geplant hatte.
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