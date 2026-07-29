Kuss-Korb für Usher, dann fliegt sie von der Bühne

Peinlicher Moment vor Tausenden Fans

Die junge Frau nahm zunächst auf einem Bett Platz, das Teil des Bühnenbildes war. Als Usher sich ihr näherte und die flirtende Performance beginnen wollte, wich sie jedoch immer wieder zurück und drehte den Kopf weg. Statt die Show fortzusetzen, brach der Sänger den Auftritt kurzerhand ab. „Ich glaube nicht, dass sie wirklich auf der Bühne sein will“, sagte er kopfschüttelnd.