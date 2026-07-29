Mourinho setzt sechs Spieler auf die Streichliste

Nach zwei titellosen Jahren will Jose Mourinho die „Königlichen“ wieder zurück auf die Erfolgsspur führen. Mit Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva und Ibrahima Konate legte der Portugiese bereits die ersten Bausteine für das „neue“ Real – auch ManCity-Star Rodri und Jungstar Yan Diomande stehen noch auf der Einkaufsliste. Dafür müssen allerdings ein paar Leistungsträger Platz machen.