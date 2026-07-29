Mourinho setzt sechs Spieler auf die Streichliste

Real Madrid steht vor einem großen Umbruch unter Rückkehrer Jose Mourinho. Nach vielen Neuzugängen sollen laut Berichten gleich sechs Leistungsträger den Klub noch im Sommer verlassen.
Nach zwei titellosen Jahren will Jose Mourinho die „Königlichen“ wieder zurück auf die Erfolgsspur führen. Mit Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva und Ibrahima Konate legte der Portugiese bereits die ersten Bausteine für das „neue“ Real – auch ManCity-Star Rodri und Jungstar Yan Diomande stehen noch auf der Einkaufsliste. Dafür müssen allerdings ein paar Leistungsträger Platz machen.
Sechs Spieler sollen gehen
Berichten zufolge will Mourinho sechs Spieler noch in diesem Transferfenster loswerden. Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Ferland Mendy und Gonzalo Garcia sollen verkauft werden. Für Endrick und Franco Mastantuono soll allerdings nur eine Leihe in Frage kommen.
Jose Mourinho kehrte nach 13 Jahren auf die Trainerbank von Real Madrid zurück. Damals konnte der Portugiese sowohl die Liga, als auch den spanischen Cup gewinnen – etwas, dass der 63-Jährige bestimmt wiederholen möchte.
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