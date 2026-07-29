Vier Salzburger bei EM in St. Johann im Einsatz

Vier Salzburger Flattrack-Fahrer kämpfen am Samstag in St. Johann um EM-Punkte. Zwei von ihnen sind bereits Staatsmeister, einer Vizestaatsmeister. Einer des Quartetts musste zuletzt in Polen wetterbedingt zwei Rennen absagen.
Am Samstag (18 Uhr) sind vier Salzburger Flattrack-Rennfahrer beim Europameisterschaftslauf in St. Johann im Einsatz. Florian Eder (Lofer), Patrick Lindenthaler (Abtenau), Klaus Mayr (Bischofshofen) und Max Hellmann (Schwarzach) duellieren sich auf der Bahn rund um den Fußballplatz.
Eder und Hellmann sind beide bereits Staatsmeister (2022 bzw. 2023) und WM-Teilnehmer, Mayr holte 2022 und 2023 jeweils den Vizetitel.
Motorsport-Liebhaber Hellmann in Polen Opfer von Schlechtwetter
Hellmann selbst ist heuer zusätzlich in der tschechischen sowie in der italienischen Meisterschaft am Start. Beim Rennen in Polen Mitte Juli musste er allerdings kampflos bleiben: Beide Rennen wurden dort wegen schlechten Wetters abgesagt.
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