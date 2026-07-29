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Was war Ihr Lieblingswort in der Jugend?

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29.07.2026 15:30
Schon immer haben sich unter Jugendlichen eigene Ausdrücke und Begriffe entwickelt.
Schon immer haben sich unter Jugendlichen eigene Ausdrücke und Begriffe entwickelt.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Die Kandidaten für das Jugendwort des Jahres 2026 stehen fest. Im „Krone“-Forum hält sich das Verständnis für die Verwendung von beispielsweise „67“, „Crashout“ oder „Gute Käse“ in Grenzen. Doch wie war es denn damals, in Ihrer Jugend? Welche besonderen Ausdrücke haben Sie damals häufig genutzt?

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Jugendwörter sind kein neues Phänomen – jede Generation hatte ihre eigenen Begriffe, die Erwachsene oft nicht verstanden haben. Was heute „cringe“, „lost“ oder „NPC“ ist, waren früher Ausdrücke wie „ur cool“, „lässig“, „assi“ oder „geil“. Viele dieser Wörter verschwanden wieder aus dem Sprachgebrauch, andere haben den Sprung in die Alltagssprache geschafft. Jugendwörter zeigen, wie kreativ und wandelbar Sprache ist – und sorgen regelmäßig für Nostalgie bei älteren Generationen.

Welche Jugendwörter Ihrer Zeit verwenden Sie heute noch? Welche sind hingegen in Vergessenheit geraten? Was halten Sie von der heute gängigen Jugendsprache? Welche Ausdrücke empfinden Sie als besonders schlimm, welche würden Sie in Ihren eigenen Sprachgebrauch integrieren?

Wir freuen uns über Ihre Vorschläge in den Kommentaren!

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