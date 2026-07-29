Was war Ihr Lieblingswort in der Jugend?

Die Kandidaten für das Jugendwort des Jahres 2026 stehen fest. Im „Krone“-Forum hält sich das Verständnis für die Verwendung von beispielsweise „67“, „Crashout“ oder „Gute Käse“ in Grenzen. Doch wie war es denn damals, in Ihrer Jugend? Welche besonderen Ausdrücke haben Sie damals häufig genutzt?
Jugendwörter sind kein neues Phänomen – jede Generation hatte ihre eigenen Begriffe, die Erwachsene oft nicht verstanden haben. Was heute „cringe“, „lost“ oder „NPC“ ist, waren früher Ausdrücke wie „ur cool“, „lässig“, „assi“ oder „geil“. Viele dieser Wörter verschwanden wieder aus dem Sprachgebrauch, andere haben den Sprung in die Alltagssprache geschafft. Jugendwörter zeigen, wie kreativ und wandelbar Sprache ist – und sorgen regelmäßig für Nostalgie bei älteren Generationen.
Welche Jugendwörter Ihrer Zeit verwenden Sie heute noch? Welche sind hingegen in Vergessenheit geraten? Was halten Sie von der heute gängigen Jugendsprache? Welche Ausdrücke empfinden Sie als besonders schlimm, welche würden Sie in Ihren eigenen Sprachgebrauch integrieren?
Wir freuen uns über Ihre Vorschläge in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.