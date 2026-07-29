Was war Ihr Lieblingswort in der Jugend?

Jugendwörter sind kein neues Phänomen – jede Generation hatte ihre eigenen Begriffe, die Erwachsene oft nicht verstanden haben. Was heute „cringe“, „lost“ oder „NPC“ ist, waren früher Ausdrücke wie „ur cool“, „lässig“, „assi“ oder „geil“. Viele dieser Wörter verschwanden wieder aus dem Sprachgebrauch, andere haben den Sprung in die Alltagssprache geschafft. Jugendwörter zeigen, wie kreativ und wandelbar Sprache ist – und sorgen regelmäßig für Nostalgie bei älteren Generationen.