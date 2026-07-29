Daimler Truck ruft mehr als 131.000 Lkw zurück

Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat weltweit mehr als 131.000 Lkw der Marke Mercedes-Benz zurückgerufen. Ein Chip an der Batterie sei nicht ordnungsgemäß installiert worden. Das könne zu Wärmeentwicklung und im schlimmsten Fall gar zu einem Brand führen, teilte das Unternehmen mit.
Der Chip müsse daher abgeklemmt werden. Laut Daimler Truck wird dieser beim Lieferanten mit Kunstharz versiegelt. In Einzelfällen sei diese Versiegelung unzureichend ausgeführt worden, wodurch Korrosion begünstigt werden könne. Im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt seien „nur einzelne Vorkommnisse und keine Personenschäden bekannt“, hieß es weiter.
Zurückgerufen wurden die Modelle Actros, Arocs und E-Actros aus dem Produktionszeitraum von Ende März 2021 bis Ende Oktober 2025. In Deutschland sind potenziell mehr als 27.000 Fahrzeuge betroffen. Weltweit wurden vorsorglich 131.000 Lkw zurückgerufen. Für viele Speditionen und Fahrerinnen sowie Fahrer ist nun ein Termin in einer Werkstatt nötig.
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