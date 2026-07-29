Daimler Truck ruft mehr als 131.000 Lkw zurück

Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat weltweit mehr als 131.000 Lkw der Marke Mercedes-Benz zurückgerufen. Ein Chip an der Batterie sei nicht ordnungsgemäß installiert worden. Das könne zu Wärmeentwicklung und im schlimmsten Fall gar zu einem Brand führen, teilte das Unternehmen mit.