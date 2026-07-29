Schauspieler Max Ortner: Casting mit Chili

Der sympathische „shooting-star“ der Schauspielszene macht auch in der Küche einen Top-Job. Tanja entlockt dem gebürtigen Oberösterreicher Details aus dem harten Alltag eines Schauspielers und Max überrascht auch in der Küche, mit Geschick und gute Laune. Bis auf das Casting mit Chili, das ging gehörig schief! Es gibt einen frischen Wassermelonensalat mit Chili, Feta und Parmesan-Chip.