Schauspieler Max Ortner: Casting mit Chili

Der sympathische „shooting-star“ der Schauspielszene macht auch in der Küche einen Top-Job. Tanja entlockt dem gebürtigen Oberösterreicher Details aus dem harten Alltag eines Schauspielers und Max überrascht auch in der Küche, mit Geschick und gute Laune. Bis auf das Casting mit Chili, das ging gehörig schief! Es gibt einen frischen Wassermelonensalat mit Chili, Feta und Parmesan-Chip.
Wassermelonen-Feta-Salat mit Parmesan Chip
Zutaten: 1 Wassermelone, 2Pkg Feta, 2 Limetten, Olivenöl, 2 EL Ahornsirup, Chiasamen (etwas Milch), Koriander, Salz Pfeffer, optional gehackte Chili, 1Pkg Parmesan im Ganzen.
Zubereitung:
Zuerst die Chiasamen in etwas Milch mindesten 15 Minuten quellen lassen. Für das Dressing, Limettensaft und Olivenöl vermischen, etwas Ahornsirup dazugeben, mit Salz, Pfeffer und gezupften Korianderblättern vermischen. Wer es gerne scharf möchte kann noch eine gelackte Chilischote untermengen.
Für den Parmesanchip, den Käse grub reiben und in einer heißen Pfanne rund portionieren. Wenn der Parmesan geschmolzen ist und etwas Farbe genommen hat, mit einem Pfannenwender herausheben und erkalten lassen.
Die Wassermelone in mundgerechte Stücke schneiden und gewürfeltem Fetakäse mischen. Das Dressing darüber geben und unterheben. Zum Schluss noch mit einem kleinen Löffel die eingeweichten Chiasamen darauf platzieren und den Salat mit dem Parmesanchip garnieren. Frisch und fruchtig für heiße Sommertage. Guten Appetit!