Viola-Ass bleibt! Austria verlängert mit Wenninger

Kapitänin Carina Wenninger hat ihren ausgelaufenen Vertrag bei Frauen-Meister Austria Wien verlängert!
Die 35-jährige Verteidigerin führte ihr Team in der Vorsaison zum ersten Meistertitel und Cupsieg der Klub-Geschichte. Wenninger war 2024 nach mehreren Jahren im Ausland und einem Rapid-Intermezzo nach Favoriten gewechselt. Seit der vergangenen Spielzeit fungiert die 127-fache ÖFB-Teamspielerin als Kapitänin, außerdem wirkt sie an der strategischen Entwicklung mit.
„Ich habe nach wie vor große Lust auf Fußball!“
„Ich fühle mich körperlich sehr gut und habe nach wie vor große Lust auf Fußball“, so Wennninger in einer Stellungnahme zur Vertragsverlängerung. „Wir haben ein starkes Team und große Ziele. Ich freue mich darauf, den erfolgreichen Weg gemeinsam weiterzugehen und die Entwicklung der FK Austria Wien Frauen sowohl auf als auch neben dem Platz aktiv mitzugestalten.“
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