Viola-Ass bleibt! Austria verlängert mit Wenninger

„Ich habe nach wie vor große Lust auf Fußball!“

„Ich fühle mich körperlich sehr gut und habe nach wie vor große Lust auf Fußball“, so Wennninger in einer Stellungnahme zur Vertragsverlängerung. „Wir haben ein starkes Team und große Ziele. Ich freue mich darauf, den erfolgreichen Weg gemeinsam weiterzugehen und die Entwicklung der FK Austria Wien Frauen sowohl auf als auch neben dem Platz aktiv mitzugestalten.“