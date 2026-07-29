Mann (41) stirbt nach Brückensprung in Neue Donau

Von Feuerwehrtauchern an Land gebracht

Seine Begleiter alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Ein Großaufgebot von Polizei, Berufsrettung und Berufsfeuerwehr rückte zur Neuen Donau aus. Feuerwehrtaucher suchten den Bereich ab und konnten den Vermissten schließlich unter Wasser lokalisieren und an Land bringen.