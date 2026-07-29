Brisant! Kühbauer muss jetzt „alles überdenken“

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer bezeichnet den langen Ausfall von Stürmer-Neuzugang Ramiz Harakate wegen eines Kreuzbandrisses als herben Verlust – und muss jetzt „alles überdenken“!
Da auch Moses Usor noch nicht fit sei, müsse man am Transfermarkt unbedingt noch einmal tätig werden, sagte Kühbauer zwei Tage vor dem Bundesliga-Saisonauftakt des Meisters gegen den GAK.
„Das ist keine Jammerei, sondern Fakt!“
„Wir sind nahe am Improvisieren. Uns fehlt nach wie vor ein Stürmer. Das ist keine Jammerei, sondern Fakt. Wir müssen alles überdenken, was Transfers betrifft“, sagte Kühbauer, dem in der Offensive auch Sasa Kalajdzic abhanden gekommen ist.
Der Wunsch jedes Trainers, mit Saisonstart über einen kompletten Kader zu verfügen, habe sich leider nicht erfüllt. Kühbauer hofft nun, spätestens beim Champions-League-Playoff Ende August „in voller Stärke“ antreten zu können.
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