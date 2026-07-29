Brisant! Kühbauer muss jetzt „alles überdenken“

„Das ist keine Jammerei, sondern Fakt!“

„Wir sind nahe am Improvisieren. Uns fehlt nach wie vor ein Stürmer. Das ist keine Jammerei, sondern Fakt. Wir müssen alles überdenken, was Transfers betrifft“, sagte Kühbauer, dem in der Offensive auch Sasa Kalajdzic abhanden gekommen ist.