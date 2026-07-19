„Es war kein leichtes Match für mich gegen Julia“

„Ich habe mir heute sehr schwer getan“

Auch Julia Grabher nahm sich für die „Krone“ Zeit. „Ich habe mir heute sehr schwer getan. Die Bedingungen waren ganz anders. Der Platz war ziemlich tief und die Bälle nass – das kommt meinem Spiel leider nicht so entgegen. Ich habe dann versucht, dieses zu ändern, aber das ist leider nicht gelungen“, fand Grabher ehrliche Worte.