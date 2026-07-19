Durchbruch: Klopp-Hammer beim DFB offenbar perfekt

Der DFB wollte zum Bericht keinen Kommentar abgeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist bei idealem Verlauf und der Klärung von letzten Details eine Präsentation von Klopp als 13. Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Freitag in Frankfurt geplant. Eine Grundsatzeinigung zwischen dem Verband und Klopp hatte es bereits vor einer Woche bei Gesprächen in New York gegeben.