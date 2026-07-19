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Durchbruch: Klopp-Hammer beim DFB offenbar perfekt

Fußball International
19.07.2026 17:17
Jürgen Klopp wird neuer DFB-Bundestrainer!
Jürgen Klopp wird neuer DFB-Bundestrainer!(Bild: EPA/PETER KLAUNZER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jürgen Klopp darf gemäß der „Bild“-Zeitung ohne Bedingungen aus dem bis 2029 datierten Vertrag als Head of Global Soccer von Red Bull zum Deutschen Fußball-Bund wechseln.

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Das sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Oliver Mintzlaff als Chef des österreichischen Getränkeimperiums und Klopp, wie das Blatt am Sonntag berichtet. Der 59-Jährige ist der Wunschkandidat des DFB als Nachfolger von Julian Nagelsmann, der nach der WM seinen Posten als Bundestrainer räumen musste.

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Der DFB wollte zum Bericht keinen Kommentar abgeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist bei idealem Verlauf und der Klärung von letzten Details eine Präsentation von Klopp als 13. Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Freitag in Frankfurt geplant. Eine Grundsatzeinigung zwischen dem Verband und Klopp hatte es bereits vor einer Woche bei Gesprächen in New York gegeben.

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