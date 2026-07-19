Kopf, Zahn, Hand: Das bricht bei Scooter-Unfall

Jede Woche ein E-Scooter-Lenker am OP-Tisch

Die „Krone“ sprach mit Axel Mechtler, Unfallchirurg im Linzer Kepler Universitätsklinikum, der im Durchschnitt einmal pro Woche einen E-Scooter-Lenker am OP-Tisch liegen hat. Kleinere Verletzungen kommen praktisch täglich vor. „Die vielen E-Scooter-Unfälle sind letztlich durch die Biomechanik bedingt. Kleine Reifen, lange Lenkstangen, hohes Tempo – das geht sich irgendwann einfach nicht aus. Kleine Hindernisse wie Bordsteinkanten, Kanaldeckelkanten oder Straßenbahnschienen genügen, damit es zu schweren Unfällen kommt.“