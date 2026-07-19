Feststoffakkus laufen längst. Warum nicht im Auto?

Genau das zeigt derzeit China. Dort laufen Feststoffbatterien bereits seit rund einem Jahr im realen Einsatz – allerdings nicht in Autos, sondern in Energiespeichern für Stromnetze. Dort sind die Rahmenbedingungen deutlich entspannter: Gewicht und Bauraum spielen kaum eine Rolle, hohe Kosten lassen sich leichter rechtfertigen und die Systeme müssen nicht Tausende Lade- und Entladezyklen unter den extremen Belastungen eines Autos überstehen.