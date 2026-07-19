Spanien im Ausnahmezustand: Ikea sperrt früher zu

Madrid steht Kopf! Wenige Stunden vor dem WM-Finale gegen Argentinien herrscht in der spanischen Hauptstadt Ausnahmezustand. Fan-Zonen, geschmückte Busse und sogar früher geschlossene Geschäfte zeigen: Ganz Spanien träumt vom zweiten WM-Titel nach dem Triumph im Jahr 2010.
Schon am Nachmittag strömten in allen Stadtteilen Fans in Trikots oder mit Spanien-Flaggen auf Plätze, in Bars und zu Public-Viewing-Veranstaltungen. Tausende hofften, ab 21.00 Uhr MESZ den zweiten Weltmeistertitel der „Furia Roja“ mitzuerleben.
Straßenverkäufer machten derweil gute Geschäfte mit Spanien-Trikots und -Flaggen. Zahlreiche Bars hatten ihre Terrassen und Innenräume passend zum Finale in den Nationalfarben Rot und Gelb dekoriert.
Drei Fan-Zonen
Für das Finale wurden in Madrid gleich zwei Fan-Zonen unter freiem Himmel eingerichtet, damit Tausende Anhänger die Partie auf Großleinwänden verfolgen können. Eine dritte befindet sich im klimatisierten „Movistar“-Zentrum, dem wichtigsten Veranstaltungsort der Stadt für große Konzerte und Sportevents.
Auch im öffentlichen Raum war die Fußball-Euphorie nicht zu übersehen: Stadtbusse auf wichtigen Linien wurden mit Spanien-Flaggen geschmückt, eine U-Bahn im leuchtenden Rot der Nationalmannschaft gestaltet und mit Bildern von Teamchef Luis de la Fuente sowie den Stars Lamine Yamal, Nico Williams und Pedri versehen.
Ikea und Co. schließen früher
Sogar der Einzelhandel stellte sich auf das WM-Finale ein. Unternehmen wie El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin und Ikea kündigten an, ihre Filialen früher zu schließen, damit die Mitarbeiter das Endspiel verfolgen können.
Fest steht: In Spanien ist alles angerichtet. Ab 21 Uhr geht‘s los ...
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