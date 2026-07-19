Spanien im Ausnahmezustand: Ikea sperrt früher zu

Drei Fan-Zonen

Für das Finale wurden in Madrid gleich zwei Fan-Zonen unter freiem Himmel eingerichtet, damit Tausende Anhänger die Partie auf Großleinwänden verfolgen können. Eine dritte befindet sich im klimatisierten „Movistar“-Zentrum, dem wichtigsten Veranstaltungsort der Stadt für große Konzerte und Sportevents.