Miedler gewann mit Neo-Partner zwölften ATP-Titel

„Ich bin happy“

„Ich bin happy, wir spielen ja die erste Woche gemeinsam, also es waren auch ein paar unbekannte Sachen auch“, hatte Miedler schon vor dem Endspiel gemeint. Er wird mit Polmans fix bis zu den US Open spielen. Bis New York stehen nach Kitzbühel die Turniere in Washington, Montreal, Cincinnati und eventuell noch Winston-Salem auf dem Programm.