Nach Trump-Hilferuf: Weltmeister darf zum Finale

Happy End für Joan Capdevila! Der frühere spanische Welt- und Europameister hat es trotz großer Einreiseprobleme rechtzeitig zum WM-Finale in die USA geschafft.
Joan Capdevila hat es nach seinem Hilferuf an Donald Trump noch zum WM-Finale geschafft. Sein spanischer Ex-Auswahlkollege Marcos Senna postete ein Instagram-Foto der beiden, im Hintergrund ein Flieger. Dazu der Kommentar: „Kurs auf den zweiten Stern.“ Gemeint ist der zweite Stern, den Spaniens Nationalteam für einen Erfolg am (heutigen) Sonntag (21.00 Uhr MESZ) im WM-Finale gegen Argentinien bekommen würde.
Den bisher einzigen WM-Titel gewannen die Iberer 2010. Damals auch mit Capdevila, der sich wegen seiner Einreiseprobleme sogar an den US-Präsidenten gewandt hatte. „Ich brauche Hilfe Donald Trump“, hatte der frühere Welt- und Europameister auf der Plattform X (vormals Twitter) geschrieben.
Wegen Legendenspiel Einreise verweigert?
Capdevila war die elektronische Reisegenehmigung ESTA, die für visumfreie Einreisen in die USA für Bürger bestimmter Nationen verpflichtend ist, verweigert worden. Beim Radiosender Cope vermutete der 48-Jährige, dass es an einem Legendenspiel der spanischen Liga 2016 in Iran lag. Warum es doch klappte mit der Einreise, blieb vorerst ungeklärt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.