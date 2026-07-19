Nach Trump-Hilferuf: Weltmeister darf zum Finale

Joan Capdevila hat es nach seinem Hilferuf an Donald Trump noch zum WM-Finale geschafft. Sein spanischer Ex-Auswahlkollege Marcos Senna postete ein Instagram-Foto der beiden, im Hintergrund ein Flieger. Dazu der Kommentar: „Kurs auf den zweiten Stern.“ Gemeint ist der zweite Stern, den Spaniens Nationalteam für einen Erfolg am (heutigen) Sonntag (21.00 Uhr MESZ) im WM-Finale gegen Argentinien bekommen würde.