Neues Café auf Petersdom-Kuppel polarisiert

Erweiterung des bisherigen Angebots

Schon heute gibt es dort einen kleinen Erfrischungsstand, an dem Besucher auf dem Weg zur Kuppel Eis, Snacks und Getränke kaufen können. Künftig soll das Angebot um eine Küche und die Möglichkeit erweitert werden, einfache Speisen anzubieten. Die Terrasse bietet einen einzigartigen Blick über die Ewige Stadt. Um den höchsten für Besucher zugänglichen Punkt des „Cupolone“ zu erreichen, müssen 551 Stufen bewältigt werden – wer den Aufzug nutzt, hat anschließend noch 320 Stufen vor sich. Die von Michelangelo entworfene Renaissance-Kuppel ist 131 Meter hoch.